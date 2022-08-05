أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أمس الخميس، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى

وجاء في قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رقم ( ٢١ ) لسنة ٢٠٢٢ م قضت المادة الأولى منه بتعيين القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر رئيسًا لمجلس القضاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وجاءت القرارات كالتالي:

– تعيين القاضي علي أحمد ناصر الأعوش رئيساً للمحكمة العليا.

تعيين القاضي قاهر مصطفي علي إبراهيم النائب العام للجمهورية عضوًا في مجلس القضاء الأعلى .

– تعيين الدكتور علي عطبوش عوض محمد الأمين العام لمجلس القضاء، عضوًا في مجلس القضاء الأعلى

– تعيين القاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيسًا لهيئة التفتيش القضائي عضوًا في مجلس القضاء الأعلى.

– تعيين القاضي صباح أحمد صالح العلواني عضوًا في مجلس القضاء الأعلى

– تعيين القاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني عضوًا في مجلس القضاء الأعلى

– تعيين القاضي محمد علي أبوبكر محمد كديش عضوًا في مجلس القضاء الأعلى

– قضت المادة الثانية من القرار العمل به من تأريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.