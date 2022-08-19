أعلن نادي الرائد، قبل قليل، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، عوض خميس رسميًا.

عوض خميس مستمر مع الرائد

ونشر حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب عوض خميس أثناء توقيع العقود مع رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع، دون الكشف عن المدة.

وكان عوض خميس قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد صيف عام 2020، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع النصر بعد مسيرة مميزة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الرائد يستعد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد معسكرًا خارجيًا في تركيا لمدة 22 يومًا، ولعب عددًا من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مشواره في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يوم 27 أغسطس.