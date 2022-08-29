أطلقت القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.

فيما أصيب 4 أشخاص على الأقل بالاختناق جراء استعمال قنابل الدخان التي استعملتها قوات الأمن لتفريق المتظاهرين.

يأتي هذا فيما لا يزال أنصار مقتدى الصدر يتوافدون على المنطقة الخضراء بالرغم من فرض حظر التجول في العاصمة العراقية حيث وصلوا للمنطقة عبر جسر الجمهورية.

حظر التجول في بغداد

ومن جانبها دعت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، المواطنين إلى التعاون التام مع الأجهزة الأمنية كافة والالتزام بحظر التجوال.

وقالت القيادة في بيان لها إن “الحفاظ على الأمن هو مسؤولية الجميع”، داعية المواطنين إلى “التعاون التام مع الأجهزة الأمنية كافة والالتزام بحظر التجوال، والابتعاد عن الشائعات المغرضة لكونها ستكون عاملًا رئيسيًا في توتر الأوضاع وإعطاء فرصة للمتربصين بالعراق”.

اعتزال مقتدى الصدر

وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أعلن اعتزاله العمل السياسي نهائيًا وإغلاق كافة المؤسسات ذات الصلة التابعة له.

وقال الصدر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في تويتر: “يظن الكثيرون بما فيهم السيد الحائري، أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم.. كلا، إن ذلك بفضل ربي أولًا ومن فيوضات السيد الوالد قُدس سره… الذي لم يتخلّ عن العراق وشعبه”.

اقتحام القصر الجمهوري

واقتحم أنصار مقتدى الصدر القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء عقب وقت وجيز من إعلانه اعتزال العمل السياسي وأظهرت صورًا ومقاطع فيديو للمحتجين وهو يتجولون في القصر ويلهون في المسبح الخاص به.

تعليق جلسات مجلس الوزراء

بدوره وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر.

وقال مكتب الكاظمي في بيان له إن رئيس مجلس الوزراء وجه بتعليق جلسات المجلس إلى إشعار آخر؛ وذلك بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي.