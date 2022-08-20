أكد مدير المصنفات الفنية والأدبية بحقوق المؤلف في الملكية الفكرية أحمد عسيري، أن انتهاك وسرقة الصور تصل عقوباتها للسجن ويجب أخذ إذن صاحب الصورة.

فيديو | مدير المصنفات الفنية والأدبية بحقوق المؤلف في الملكية الفكرية أحمد عسيري: انتهاك وسرقة الصور تصل عقوباتها للسجن ويجب أخذ أذن صاحب الصورة #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/F0Q0yyQx3X — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 20, 2022

عقوبات متنوعة:

وتابع عسيري في مداخلة إلى قناة الإخبارية، أن هناك عقوبات متنوعة تبدأ بالتعهد وانتهاء بالسجن والغرامة المالية والتشهير وذلك وفق المخالفات التي نصت عليها المادة 21 من النظام.

ولفت إلى أن المخالفات منها أخذ الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بدون أخذ إذن من أصحاب الحقوق.