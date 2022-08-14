أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إطلاق مجلس فتيات الرئاسة بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

تمكين المرأة

وأكد السديس في بيان صادر اليوم الأحد، أن المجلس جاء تجسيدًا لمواكبة ما تسعى له الرئاسة من تمكين للمرأة في الحرمين الشريفين وفق الرؤية المباركة للمملكة 2030.

وأضاف أن الرئاسة من خلال هذا المجلس تحرص على العناية بفتيات الرئاسة والاهتمام بهن واستثمار قدراتهن وتوجيهها بما يعود بالنفع لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وسأل السديس ــ في ختام بيانه ــ الله أن يعين الجميع ويبارك في جهودهم وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.