أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن زيادة فرص التمكين للمرأة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة المجالات والتخصصات المعاصرة والمطورة والتي من شأنها رقي الخدمات وحوكمة الأعمال وأنسنتها .

تقديم كافة الخدمات

وذكر السديس أن هذه الفرص ستمكن المرأة في الحرمين الشريفين من تقديم كافة الخدمات الميدانية والإدارية بكافة أشكالها التي تكمل مسيرة الرئاسة المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م.

الكثير من التخصصات

وأضاف الشيخ السديس أن المجالات في الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي تستوعب الكثير من التخصصات التطويرية المتماشية مع رؤية الرئاسة ٢٠٢٤م، و رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م، سائلاً المولى للجميع دوام التوفيق والنجاح.