حصدت هجن الشحانية من قطر اليوم، الفوز ب 4 أشواط في ختام سباقات فئة اللقايا لمسافة 4 كم، ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022، حيث فازت المطايا (السيف والعنود والريان والوافي) بالمراكز الأولى في الشوط الرابع والسابع والثامن والعاشر.

كما حصل القعود “شعوان” لـ محمد عيد العطيات، الفوز بالأسرع توقيت في جميع الأشواط المخصصة للفترة المسائية، إذ جاء توقيته بـ (6:29.173) دقائق بعد انتزاعه المركز الأول في الشوط الثاني.

وجاءت نتائج الفائزين في المراكز الأولى بالأشواط الأخرى على النحو التالي: “العبور” لـ سلطان سالم الحربي، “بينونة” لـ أحمد سليمان المسعودي، “تهاني” لـ محمد سعيد الكتبي، “جبل دخان” لـ الشيخ/ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة،”جلمودة” لـ هجن الطايلات.