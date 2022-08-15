أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجلت أرباحاً بلغت 900 ألف ريال مقابل خسائر 15 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021.

سبب ارتفاع الربح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن السبب الرئيس في ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام المالي 2022م مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى الارتفاع في الإيرادات، وانخفاض تكاليف الإيرادات.

إجمالي الإيرادات

وبلغت إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 270.2 مليون ريال مقابل 194.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 39%، ومقابل 236.4 مليون ريال في الربع السابق بارتفاع قدره 14%

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الربع الحالي 639.3 مليون ريال مقابل 673.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره (5.0) %ومقابل 641.8 مليون ريال في نهاية الربع السابق بانخفاض قدره (0.05)%.