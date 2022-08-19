كشف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد العيسى عن خصائص الإعلام الإخواني والركائز التي يستند عليها لترويج أكاذيبه.

الشيخ محمد العيسى يكشف الإعلام الإخواني.. من هم؟

على ماذا يراهنون؟

ما الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها لترويج أباطيلهم؟@MhmdAlissa@MWLOrg#في_الآفاق #MBC1 اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP pic.twitter.com/epSTXmi70x — في الآفاق (@hiaahsanshow) August 19, 2022

وقال الشيخ العيسى خلال استضافته في برنامج في الآفاق على قناة MBC إن هذا الإعلام ينتهج التدليس والفبركة ويرتكز على استغلال العاطفة الدينية.

هدف الإعلام الإخواني

وتابع أن استغلال العاطفة الدينية هو أمر مقصود الهدف منه أن يكون التأثير أكبر والانتشار أسرع، مشيرًا إلى أن الكاذب بشكل عام يخضع لفكرة الكذب ويراهن عليه لأنه مفلس من الحقيقة وعينه على النتائج السريعة.

تعزيز الأمن الفكري

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تنطلي على الكثير من الناس وتبقى مع فئة أخرى باستمرار وهي الفئة التي تفتقد للوعي وتقع في فخ المصيدة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الأمن الفكري.

وأشار إلى أن الذراع الإعلامية للإخوان لا تنفك عن تلفيق الأكاذيب بحق كل يعارضهم، مؤكدًا أن غالب من يعمل في هذا الذراع الإعلامية هم مرتزقة يراهنون على تسلسل الكذب أو يراهنون على ذاكرة الناس.

وختم بقوله: إن من يملك الحقيقة ليس في حاجة إلى أن يكذب أو يلفق أو يفبرك أو يكون فاحشًا في ألفاظه.