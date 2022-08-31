كشفت وزارة الصحة عن عدة علامات لقلة النوم، والتي تؤثر سلبًا على الأداء العملي، الدراسي والاجتماعي أيضًا.

علامات لقلة النوم تؤثر على الدراسة

وقالت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة “عش بصحة” في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر” إن هناك 6 علامات لقلة النوم تؤثر على الأداء الدراسي وهي:

شحوب الوجه والشعور بالنعاس.

تقلبات المزاج.

صعوبة التعلم والتفكير.

فقدان الشعور بالحماس.

زيادة احتمالية الإصابة بالحوادث عند ممارسة الأنشطة.

زيادة الوزن

النوم الكافي الأفضل

ودعت المنصة إلى ضرورة الحرص على النوم الكافي في ساعات الليل المبكرة، فهي ضرورة ويجب الحرص عليها بشكل يومي.