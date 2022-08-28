أثار سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر الجدل حول مصير محترفي الفريق الكروي الأول بسبب عدم تقديمهم للمستوى الفني المنتظر مع أصفر الرياض.

محترفو النصر ليسوا في قمة التطلعات

وقال الصرامي عبر حسابه في “تويتر” لم تكن خيارات أصفر الرياض للمحترفين الـ8 في مستوى التطلعات، مثل كونان وأبو بكر وتاليسكا وهم أبرز العناصر الأجنبية الثابتة، جوستافو وبيتي مارتينيز وجلال الدين مشاريبوف وألفارو، قد يبقون على دكة الاحتياط أو يلعبون كأساسيين في جزء من المباريات”.

صفقة مشاريبوف تتعطل

وكان اسم الأوزبكي مشاريبوف ارتبط بالرحيل عن أصفر الرياض والانضمام لـ الأهلي المصري لكن الأخير تراجع عن الصفقة في الساعات الماضية.

أيضًا ارتبط اسم بيتي مارتينيز بالرحيل عن صفوف أصفر الرياض قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في السعودية بعد غد الثلاثاء.

يذكر أن النصر كان فاز على الوحدة أمس في دوري روشن السعودي بهدف دون رد سجله الكاميروني فينسينت أبو بكر.