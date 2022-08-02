وجهت الصين تحذيرًا شديد اللهجة إلى أمريكا بعد أن وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيولسي إلى تايوان منذ قليل، فيما يُعد ذلك زيارة من أعلى مستوى لمسؤول أمريكي منذ 25 عامًا.

وقالت الخارجية الصينية تعقيبًا على إتمام رحلة بيولسي الآسيوية بالهبوط في تايوان: النهاية لن تكون جيدة للأميركيين مؤكدة على أن ذلك سيتم اعتباره استفزازًا سياسيًا هائلاً، مضيفة أيضًا للمرة الثالثة أن من يلعب بالنار يحترق بها، وهو نفس النص الذي استخدمته بكين منذ أيام في تحذيراتها المستمرة لواشنطن بشأن التدخل في قضية تايوان.

تضامن أمريكا مع تايوان

وترسل هذه الزيارة الأمريكية رسالة مباشرة للعالم مضمونها إظهار التضامن مع تايوان، وكان قد قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن في مايو الماضي، إنه سيتحرك للدفاع عن تايوان في حالة نشوب صراع.

وأثار هذا التصريح استفزاز الصين، والتي أعلنت أنه لا يجب على أي دولة مهما كانت مكانتها التدخل في الشأن الداخلي الصيني.

وتثير تلك المواقف القلق بشأن احتمالية نشوب مواجهة متوترة مع الصين قد تؤدي إلى مواقف عسكرية أكثر عدوانية بين بكين وواشنطن، ومن المتوقع أن تؤدي الزيارة الأمريكية إلى رد فعل حاد من بكين لا سيما وأنها حذرت السيدة بيولسي مرارًا وتكرارًا من القيام بهذه الزيارة.