اتخذت الصين ردود فعل عسكرية سريعة تعليقًا على وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيولسي إلى تايوان، حيث قالت في البداية تصريحًا مقتضبًا لكنه يحمل معنًى خطيرًا، حيث أعلنت أن بكين مضطرة للدفاع عن نفسها.

تلا ذلك 3 قرارات عسكرية جاءت كرد فعل على الخطوة الأمريكية التي اعتبرتها بكين استفزازًا سياسيًا من أعلى مستوى، وكان رد الفعل ألأول هو وضع الجيش الصيني في حالة تأهب قصوى والإعلان بأنه سيشن عمليات عسكرية.

وجاء بعد ذلك الإعلان عن تحليق مقاتلات صينية قرب مضيق تايوان، وكان القرار الأخطر حتى الآن هو تنفيذ مناورات بالذخيرة الحية في 6 مناطق حول تايوان.

وسبق وأن قالت الخارجية الصينية تعقيبًا على إتمام رحلة بيولسي الآسيوية بالهبوط في تايوان: النهاية لن تكون جيدة للأميركيين، مضيفة أن من يلعب بالنار يحترق بها، وهو نفس النص الذي استخدمته بكين منذ أيام في تحذيراتها المستمرة لواشنطن بشأن التدخل في قضية تايوان.

تحدي أمريكا للصين

وترسل الزيارة الأمريكية رسالة مباشرة للعالم مضمونها إظهار التضامن مع تايوان، وكان قد قال بايدن في مايو الماضي، إنه سيتحرك للدفاع عن تايوان في حالة نشوب صراع.