تتعرض الطائف لسحابة مطر صيفية؛ تواصل تأثيرها على مدن المنطقة؛ إذ تسببت غزارة الأمطار في جريان السيول، والأودية، في ظل توقعات باستمرار الحالة الممطرة.

ووثق مغردون مقاطع للأمطار؛ فبدا البرق مبشرًا بليلة ممطرة.

وظهرت الأمطار خفيفة على بعض المدن، وسط تغريدات تؤكد استبشار وانتظار سكان الطائف للأمطار.

واستطاع بعض المغردين توثيق حالة الضباب أثناء دخولها على مدن الطائف في بداية المساء.

كما تكاثف الضباب على الشفا في الطائف؛ في منظر جذاب.

#الطايف_الان الشفا الان الجو يا عيني ضباب🌫

واتخيلك بين السحاب🌧🌧 pic.twitter.com/5e6kzKu7g7 — abdulkarem (@Kemoo070) August 3, 2022

وفي الوقت الذي بدت فيه الأجواء ممتعة في بعض المدن؛ كانت السيول جارية تأثرًا بالأمطار في الرميدة شرق الطائف.

كما سالت الأودية في شرق قيا جنوب شرق الطائف.

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امطار وسيول شرق قيا جنوب شرق #الطايف_الان 🤳 pic.twitter.com/n915TdSd51 — وناسة البر (@Shm50011) August 3, 2022

كما أثرت الأمطار على حركة السير في قيا شرق الطائف.

وتساقطت حبات البرد مع الأمطار ما بين قيا وحضن جنوب شرق الطائف.

صب غزير ما بين قيا وحضن جنوب شرق ⁧#الطايف_الان⁩ مباشر س ٦.٣٥ م الاربعاء ٥ محرم ١٤٤٤ #الطايف

📷 عبدالرحمن السلمي pic.twitter.com/jdwZtebQIk — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) August 3, 2022

كما يواصل سيل سيسد جريانه في الطائف، في ظل استبشار بالغيث النافع.

استمتاع باصوات السيل

لازال يواصل سيل #سيسد يواصل جريانه ولله الحمد حتى اللحظة #الطايف_الان خف عن اول شرق #الطائف

الاربعاء3اغسطس2022 pic.twitter.com/48hswYlbgf — أبونايف العقل (@abunaayf12345) August 3, 2022

توقعات الطقس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15- 35كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 30كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.