أعلن نادي الطائي، مساء اليوم الاثنين، عن تعاقده مع الفنزويلي أدريان مارتينيز؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي.

أدريان مارتينيز ينضم للطائي:

وكشف نادي الطائي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن انضمام مدافع منتخب فنزويلا، أدريان مارتينيز إلى صفوفه لمدة موسم رياضي واحد، ليُكمل بذلك عقد لاعبيه الأجانب.

وسبق أن لعب أدريان مارتينيز صاحب الـ29 عامًا، في صفوف ميتروبليتانوس ومينيروس دي جوايانا وديبورتيفو لا جويرا في الدوري الفنزويلي، وشارك مع أولويز ريدي البوليفي في 14 مباراة عام 2022.

وتأمل إدارة الطائي في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، خاصة بعد تدعيم صفوفه بصفقات قوية هذا الصيف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الطائي يتجاوز الاتفاق ويستعد للعدالة:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي منافسات دوري روشن السعودي بالفوز على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، ويستعد لمواجهة نظيره العدالة، مساء يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية.