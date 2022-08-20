على الرغم من ولادتها بدون ذراعين، إلا أن الطفلة حوراء البخيث لم تستسلم للإعاقة وأكملت حياتها بلا ذراعين، تعيش حياتها بشكل طبيعي وتمارس كل هواياتها مستخدمة أصابع قدميها بدلاً من يديها بمرونة عالية.

التغلب على الإعاقة

تبلغ حوراء من العمر 7 سنوات، وتعيش في بلدة الرميلة شرق الأحساء، حيث نجحت في التغلب على إعاقتها الصعبة والتي تخوض معها صراعًا يوميًا بإرادة صلبة، خلقت لنفسها عالمًا لا ينافسها فيه أحد وشقت طريق الحياة بالأمل.

وقالت حوراء في برنامج “120”، المذاع على قناة “الإخبارية”، إنها عندما تكبر سوف تشتري كل أدوات الرسم حتى ترسم كل الناس من حولها، كما تتمنى أن تصبح طبيبة أسنان عندما تكبر.

تمارس كل شيء

وتستخدم حوراء أصابع قدميها في عمل كل شيء من تناول الطعام والشراب، والكتابة، وتنظيف أسنانها، فضلا عن التلوين ووضع مساحيق التجميل المحببين لقلبها.

من جانبه، قال والد حوراء إن ولادتها دون ذراعين كانت صدمة للأسرة في البداية، لكنها مع المعايشة أصبحت محبوبة لدى الجميع، وجزءًا رئيسيًا لهم.