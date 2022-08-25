ألمح وكيل فهد المولد، جراح الظفيري إلى تخفيض مدة إيقاف نجم الفريق الاتحادي، الأمر الذي أثار سعادة الجماهير.

تخفيض مدة إيقاف فهد المولد

وأكدت تقارير أن مركز التحكيم الرياضي السعودي خفض عقوبة فهد المولد، واللاعب يحق له المشاركة رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد قررت في مارس الماضي إيقاف المولد لمدة 18 شهرًا، على أن يعود للتدريبات خلال آخر شهرين من المدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الظفيري يوجه رسالة عبر تويتر

وقال جراح الظفيري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اليوم مختلف ومستثنى عن باقي الأيام، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد، حمدًا يُوافي نعمك”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الظفيري، وأكدت أن المقصود هو تخفيض مدة إيقاف فهد المولد، وعودته إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة، وكتب إبراهيم بن فهد: “تستاهل أبو فارس كل خير والله يزيدك”.

وكتب عادل العمري: “مبروك أبو فارس ومبروك للفهد يستاهل.. هذا من فضل الله وتوفيقه واجتهادك.. مبروك كسبت التحديث وكنت فهد الوعد”، وعلق ركان قائلًا: “فهد ابن الاتحاد البار ضروري يجدد عقده معنا”.

وعلق مجدي قائلًا: “الحمد لله على رفع الإيقاف عن الفهد ومثل ما سعيت في رفع الإيقاف عنه.. أتمنى تسعي في بقائه في ناديه مصلحة اللاعب يبقي في بيته”.