يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في تحقيق انطلاقة جيدة بدوري روشن السعودي، والظهور بشكل مميز ضد الاتحاد.

العدالة يستضيف الاتحاد اليوم

ومن المقرر أن يلعب العدالة ضد الاتحاد، اليوم الجمعة عند الساعة 6:45 مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وتُعد مباراة اليوم هي الخامسة للفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة ضد أندية جدة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق وخاض 4 مباريات، ولم يحقق أي فوز، مكتفيًا بـ3 تعادلات وخسارة أمام الاتحاد.

وكان الفريق قد نجح في التأهل إلى دوري المحترفين، بعد احتلاله المركز الثاني في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في الموسم الماضي، ويطمح في الظهور بشكل جيد في مباراته الافتتاحية خاصة أنها على ملعبه.

الاتحاد يستهدف الفوز

على الجانب الآخر، استعد الاتحاد بشكل مميز لدوري روشن السعودي، حيث خاض معسكرًا خارجيًا في النمسا، ولعب عدة وديات، ويسعى لتحقيق فوزه الثالث على التوالي بمباراته الافتتاحية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).