زار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم الثلاثاء الموافق (03/02/1444هـ) قيادة القوات المشتركة بالرياض.

وكان في استقباله قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع وأركانات تحالف دعم الشرعية في اليمن حيث اطلع فخامته على جهود التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشعبه وقيادته.

واستمع العليمي إلى شرح تفصيلي لطبيعة المهام والموقف الراهن، وعبر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمساندتهم لأشقائهم في اليمن والوقوف معهم في شتى المجالات لإعادة الأمن والاستقرار، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تؤديها قيادة القوات المشتركة في عمليات إعادة الأمل بدعم القوات الشرعية اليمنية.