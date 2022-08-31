كشف تقرير لبرنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنه على الرغم من قرار التوطين، لكن يغيب المواطنون السعوديون عن العمل في سوق الخضار المركزي، وذلك مع حضور العمالة المخالفة.

فيديو | رغم قرار التوطين وعلى لسان مستهلك في سوق الخضار: "السعودي" لا يستطيع العمل في السوق بسبب العمالة #الراصد pic.twitter.com/IYSv17zHMw — الراصد (@alraasd) August 30, 2022

سيطرة العمالة

ورصد التقرير، العمالة الأجنبية التي تسيطر على مفاصل السوق، في ظل قرار يمنح السعودي العمل والتجارة بهذا النشاط، ولكن على أرض الواقع لا يوجد تطبيق له.

وأظهر التقرير العمال الذين ينتشرون في السوق، ويسيطرون على حركة البيع والشراء، على الرغم من المشهد المقبض للخضروات التي يتم بيعها هناك.

عدم عمل السعودي في السوق

وقال أحد المستهلكين في سوق الخضار بالرياض “أنا أقدر استأجر لكن مقدرش استرزق، لأن العمالة هنا أجنبية”.

وأكد أحد المواطنين: “لا يوجد سعوديون كلهم أجانب”، وأضاف آخر: “من الممكن أن يكون السعودي ليس لديه خلفية أو خبرة عن هذا السوق