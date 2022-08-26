أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى، أن المسلمين دعاة سلام للعالم بأسره، ووئام بين المجتمعات الوطنية، ويتم تأكيد ذلك بالأعمال وليس الأقوال.

دور الحكمة والحوار:

وبين العيسى خلال حواره إلى برنامج “في الآفاق” المذاع على قناة إم بي سي، دور الحكمة والحوار “بالتي هي أحسن” في حل كثير من الخلافات الطارئة، وقال إن مسألة الوعي تتعلق بتكامل الرؤية لدى الإنسان أما الإنسان المبرمج على رؤية معينة فهو يسيء إلى من يخالفه بالقول والفعل.

سلبيات التصنيف:

وتابع أنه لا يصلح في هذه الأمور إلا الحوار بالحكمة كما أرشد الله تعالى إلى ذلك، وذلك من أخطر الأمور هي سلبيات التصنيف داخل الدائرة الإسلامية الواحدة لأنها تنتج عنها الفتن ويحدث بها إساءة إلى الإسلام عمومًا خاصةً عند غير المسلمين.

وقال: وضح رأيك ولكن بأدب وحكمة كما أمر الإسلام.