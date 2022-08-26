أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى، أن المسلمين دعاة سلام للعالم بأسره، ووئام بين المجتمعات الوطنية، ويتم تأكيد ذلك بالأعمال وليس الأقوال.
الدكتور محمد العيسى:
نحن دعاة سلام للعالم بأسره، ووئام بين المجتمعات الوطنية@MhmdAlissa@MWLOrg#في_الآفاق #MBC1
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— في الآفاق (@hiaahsanshow) August 26, 2022
دور الحكمة والحوار:
وبين العيسى خلال حواره إلى برنامج “في الآفاق” المذاع على قناة إم بي سي، دور الحكمة والحوار “بالتي هي أحسن” في حل كثير من الخلافات الطارئة، وقال إن مسألة الوعي تتعلق بتكامل الرؤية لدى الإنسان أما الإنسان المبرمج على رؤية معينة فهو يسيء إلى من يخالفه بالقول والفعل.
الدكتور محمد العيسى يبيّن دور الحكمة والحوار "بالتي هي أحسن" في حل كثير من الخلافات الطارئة @MhmdAlissa@MWLOrg#في_الآفاق #MBC1
اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP https://t.co/DnrKO5LggK pic.twitter.com/NhuxmlTIhd
— في الآفاق (@hiaahsanshow) August 26, 2022
سلبيات التصنيف:
وتابع أنه لا يصلح في هذه الأمور إلا الحوار بالحكمة كما أرشد الله تعالى إلى ذلك، وذلك من أخطر الأمور هي سلبيات التصنيف داخل الدائرة الإسلامية الواحدة لأنها تنتج عنها الفتن ويحدث بها إساءة إلى الإسلام عمومًا خاصةً عند غير المسلمين.
وقال: وضح رأيك ولكن بأدب وحكمة كما أمر الإسلام.
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