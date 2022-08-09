حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من الإفراط في استخدام ملح الطعام، لتسببه في كثير من الأمراض.

وأوضحت عبر تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر أن زيادة نسبة الملح في الغذاء تتسبب في الإصابة ببعض الأمراض؛ منها:

ـ ارتفاع ضغط الدم.

ـ أمراض القلب.

ـ الجلطات الدماغية.

وأضافت: “الاستهلاك المفرط للملح تنتج عنه آثار صحية سلبية؛ وتعزيزًا للصحة العامة، ساهمت الغذاء والدواء بإصدار تشريعات تغذوية تحدّ من استخدامه والتوعية بنسبة تواجده في المنتجات الغذائية”.

ولفتت إلى أن نسبة الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم للبالغين في المملكة، تبلغ 43.6% من الذكور، و 34.3 % من الإناث.

عوامل الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وفي وقت سابق؛ أوضحت وزارة الصحة، بعض العوامل التي تزيد مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.