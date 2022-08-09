حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من الإفراط في استخدام ملح الطعام، لتسببه في كثير من الأمراض.
وأوضحت عبر تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر أن زيادة نسبة الملح في الغذاء تتسبب في الإصابة ببعض الأمراض؛ منها:
ـ ارتفاع ضغط الدم.
ـ أمراض القلب.
ـ الجلطات الدماغية.
وأضافت: “الاستهلاك المفرط للملح تنتج عنه آثار صحية سلبية؛ وتعزيزًا للصحة العامة، ساهمت الغذاء والدواء بإصدار تشريعات تغذوية تحدّ من استخدامه والتوعية بنسبة تواجده في المنتجات الغذائية”.
ولفتت إلى أن نسبة الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم للبالغين في المملكة، تبلغ 43.6% من الذكور، و 34.3 % من الإناث.
عوامل الإصابة بارتفاع ضغط الدم
وفي وقت سابق؛ أوضحت وزارة الصحة، بعض العوامل التي تزيد مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “ليس كل ارتفاع إيجابيًا.. تجنب المخاطر التي تؤثر على نزول حالتك الصحية، وترفع احتمالية إصابتك بارتفاع ضغط الدم.
عوامل زيادة خطر الإصابة بضغط الدم
وحددت الصحة، عوامل زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم كالتالي:
– زيادة الوزن.
– التدخين.
– اضطراب النوم.
– العمر فوق الـ 65 سنة.
– عدم ممارسة الرياضة.
– تناول أكثر من 5 جرامات من الملح يوميًا.
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