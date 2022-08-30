أعلن مجلس إدارة نادي الفتح، برئاسة سعد العفالق، عن اتفاقية شراكة مع مدرسة رابطة الدوري الإسباني “لاليغا”، مساء اليوم الثلاثاء.

اتفاقية شراكة بين الفتح ولاليغا:

ونشر حساب النادي الرسمي على “تويتر”، صورًا من المؤتمر الخاص بتوقيع الاتفاقية، ليكون النموذجي شريك لاليغا في التعليم الرياضي داخل السعودية، وهي عبارة عن دورات تعليمية رياضية قصيرة المدة ودبلومات طويلة المدى.

وتهدف إلى المساهمة في بناء جيل متعلم رياضيًّا، وتبادل الخبرات الرياضية، وإثراء الجانب الرياضي الأكاديمي، وذلك من منطلق حرص شركة الفتح لبناء أثر إيجابي ووعيها التام بأهمية بناء جيل متعلم وواعي رياضيًّا وإداريًّا بالمنطقة.

سعد العفالق يعلق على الشراكة:

ومن جانبه، تحدث سعد العفالق على هذه الاتفاقية، قائلًا: “الشراكة مع لاليغا هي بداية لخطوات قادمة لشركة النادي الاستثمارية وتلك الخطوة جاءت بعد الدعم الكامل من وزارة الرياضة”.