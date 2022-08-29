أعلن نادي الفتح عن وصول مدير الشراكات العالمية لمدرسة رابطة الدوري الإسباني، خوسيه ماريا، ومندوب لاليغا في السعودية محمد عيسى إلى المملكة، مساء اليوم الاثنين.

تفاصيل الشراكة مع لاليغا:

ونشر حساب الفتح الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول خوسيه ماريا ومحمد عيسى، وكان في استقبالهم مدير العلاقات العامة بالنادي، عبدالرحمن المحيش.

وجاءت هذه الزيارة تأهبًا لتوقيع النادي، مساء يوم غد الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع مدرسة رابطة الدوري الإسباني “لاليغا”، في قاعة المؤتمرات بفندق إنتركونتننتال بالأحساء بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية.

وسيكون الفتح شريكًا للاليغا في التعليم الرياضي داخل السعودية، وسيتم الكشف من خلال المؤتمر عن العديد من البرامج والدورات التعليمية المختلفة قصيرة المدى وطويلة ودبلومات متخصصة وعن أهداف النادي من هذه الشراكة العالمية.

الفتح يستعد لمواجهة الباطن:

على الجانب الآخر، بدأ النموذجي، منافسات دوري روشن السعودي بالخسارة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بهدفين دون رد، ويستعد لمواجهة نظيره الباطن ضمن منافسات الجولة الثانية، مساء يوم الأربعاء المقبل.