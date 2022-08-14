أعلن نادي الفتح عن خوض الفريق الأول لكرة القدم لمباراتين وديتين ضد نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني؛ استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

الفتح يواجه شاختار الأوكراني:

وسيخوض الفتح مباراتين وديتين ضد شاختار دونيتسك الأوكراني، يوم غد الاثنين في الفترتين الصباحية والمسائية على التوالي، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي المقام في العاصمة السلوفينية ليوبليانا.

ويأتي قرار المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس بلعب المباراتين الوديتين؛ برغبة مشتركة من الجهازين الفنيين للفريقين من أجل إتاحة الفرصة لمشاركة جميع اللاعبين والوقوف على مستوياتهم مع ختام معسكر كل منهما.

تدريبات على فترتين:

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته اليوم الأحد على فترتين، بعد الراحة التي منحها دونيس للاعبين بالأمس، وانطلقت الحصة الصباحية في صالة الجيم، قبل الانتقال إلى الملعب واستكمال التدريبات اللياقية.

وركز دونيس في الفترة المسائية على الجوانب الفنية، وأجرى تدريبات مختلفة بالكرة، ثم قسم اللاعبين إلى مجموعتين وطبق العديد من الجمل التكتيكية في الجانبين الهجومي والدفاعي، ووضع الخطة التي سيواجه بها فريق شاختار.