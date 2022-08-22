أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، عبدالعزيز الفهد، أنه لا صحة لسعي المدارس الأهلية إلى تعويض خسائر كورونا من خلال رفع رسوم المدارس.

فيديو | رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي عبد العزيز الفهد: ليس صحيحا أننا في التعليم الأهلي نعوض خسائر كورونا.. ولا يوجد مدرسة رفعت رسومها 100%#الراصد pic.twitter.com/fCR0AsOxzN — الراصد (@alraasd) August 22, 2022

وقال الفهد خلال تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية، اليوم الاثنين: إنه لن يُعوض ما حدث في فترة كورونا حتى إذا تم مضاعفة الرسوم الدراسية.

الأرخص بين دول الخليج:

ولفت إلى أن المدارس الأهلية في المملكة هي الأرخص بين دول الخليج، مشددًا على أنه خلال 10 سنوات لا توجد مدرسة أهلية رفعت رسومها بنسبة 100%، لأن المستثمرين في القطاع يراعون جاذبية مدارسهم للكثير من الشرائح.