كشف الناقد الرياضي فلاح القحطاني عن أن رحيل حامد البلوي عن منصبه في نادي الاتحاد أول خطوة للتصحيح في العميد.

وقال القحطاني عبر حسابه في “تويتر” : ” الاتحاد بدأ أولى خطوات التصحيح بإبعاد المتسببين في إدخاله في نفق المشاكل والقضايا، بقى له خطوة واحدة ويعود اتحاد منصور الذي نعرفه”.

حامد البلوي يودع جماهير الاتحاد

وكان البلوي المدير التنفيذي السابق لكرة القدم بنادي الاتحاد قال عبر “تويتر” بعد إيقافه لمدة 6 أشهر صباح اليوم الأحد: “مع نهاية المعسكر التحضيري للفريق أكون قد أنهيت مهمتي، أشكر مجلس الإدارة برئاسة أخي أنمار الحائلي وكافة الأعضاء والشكر موصولين للأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين كذلك على تعاونهم وجهودهم طيلة العامين الماضيين التي عملنا فيها على إسعاد جماهير العميد”.

الناقد الرياضي مبارك الشهري الناقد الرياضي بقناة 24 الرياضية والمنتمي لنادي النصر قال : “الاستقالات الاتحادية للمتهمين في القضية، اختصرت الكثير من الحبر في استئناف الاتحاد على قرارات لجنة الاحتراف، الابتعاد قبل الاستئناف دليل إدانة جديد ودليل على موقف واستقلالية ومبادئ النصر”.

وواصل مبارك الشهري: “الرابح الأكبر حتى الآن هو نادي الاتحاد الكيان، حيث ستكون القرارات مخففة والمتهمون خرجوا من الكيان”.