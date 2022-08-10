كشفت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن القرار النهائي في طعن نادي النصر على القرار الصادر من لجنة الانضباط والأخلاق بشأن الشكوى المقدمة من الشباب ضد جماهير الأصفر.

لجنة الاستئناف ترفض طعن النصر

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق، قد فرضت غرامة مالية على الأصفر تُقدر بـ92.500 ألف ريال بعد الشكوى التي قدمها نادي الشباب، وتضمنت قيام جماهير العالمي بترديد هتافات “مسيئة” ضد الليوث.

وقامت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر بتقديم استئناف ضد القرار الصادر من لجنة الانضباط والأخلاق في شكوى الشباب، إلا أنه تم رفضه من قبل لجنة الاستئناف رسميًا.

وكان النصر قد نجح في الفوز على الشباب بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ26 في النسخة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي يستعد للموسم الجديد

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكرًا في إسبانيا، وسيختتم مبارياته الودية، مساء غد الخميس، بمواجهة قادش الإسباني، قبل العودة إلى الرياض، بعد غد الجمعة، استعدادًا لبدء منافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يفتتح العالمي منافسات النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة فريق الوحدة الصاعد حديثًا للبطولة يوم 27 أغسطس الجاري.