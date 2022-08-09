يسعى ناديي الاتحاد والشباب للتعاقد مع المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني؛ لتدعيم صفوفهما في الموسم الرياضي الجديد.

الاتحاد والشباب يسعيان لضم كافاني:

وذكر الصحافي الإيطالي شبكة سكاي سبورت”، رودي جاليتي، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد والشباب يسعيان لضم كافاني بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، إلا أن المهاجم الأوروغوياني يُفضل البقاء في أوروبا.

وأشارت تقارير صحافية مؤخرًا إلى أن نادي النصر يسعى لضم المهاجم الأوروغوياني، كما ارتبط اسمه بأكثر من فريق، ومنهم فياريال وبوكا جونيورز الأرجنتيني، بجانب الثنائي البرازيلي بوتافوغو وكورينثيانز.

وانضم كافاني إلى مانشستر يونايتد في صيف 2020، وشارك معه في 57 مباراة، وسجل 19 هدفًا وصنع 7 أهداف، حيث تألق في الموسم الأول، قبل أن تبعده الإصابات من المشاركة باستمرار في الموسم الثاني، ويرحل رسميًّا.

مسيرة مميزة:

ولعب كافاني في نادي دانوبيو بالميرو، وأعير إلى نابولي في عام 2010، قبل أن ينتقل إلى بشكل نهائي في 2011، وانضم لباريس سان جيرمان في 2013، وسجل مع الفريق الفرنسي 200 هدفًا وصنع 43 آخرين في 301 لقاء.

ويُشارك المهاجم الأوروغوياني صاحب الـ35 عامًا مع منتخب أوروغوياي الأول لكرة القدم منذ عام 2008، وتوج معه بلقب كوبا أمريكا في 2011، كما حصد المركز الأربع في كأس العالم 2010.