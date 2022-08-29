شهدت منافسات الفترة الصباحية تميّز هجن الشحانية من دولة قطر، بتحقيق ثلاث انتصارات من خلال الفوز بالمراكز الأولى في الأشواط الخامس والسابع والعاشر .

وحقق القعود “عناد” للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفه المركز الأول في الشوط الصباحي الثاني فئة لقايا قعدان – مفتوح، والحصول على أسرع توقيت بـ 6:06.957 دقائق، ضمن السباقات الـ 10 والمخصصة للأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.

وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط الأخرى على النحو التالي: “المتحدة” لـ حفيظ سعيد المري، و”شواهين” لـ حمد هدى الشامسي، و”لاهوم” للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفه، و”رعاب” لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، و”متعب” لـ عبدالله مذود الشمري، و”شهد” لـ مطلق علي العنزي.