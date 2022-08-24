يترقب عشاق كرة القدم العربية، مباراة الهلال والزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل في قطر يوم 9 سبتمبر المقبل، حيث تُقام المباراة بين الفريقين كونهما بطلي الدوري السعودي للمحترفين والدوري المصري عن موسم 2021/ 2022 على الترتيب.

وسوف تنقل المباراة عبر قناة Al Kass 1 القطرية المفتوحة بحسب ما ذكره الإعلامي المصري محمد الجزار.

كيف حسم الزمالك لقب الدوري المصري 2022 ؟

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز قبل 3 جولات على نهاية المسابقة، وذلك بعد خسارة بيراميدز ضد فيوتشر بهدف نظيف، مساء أول أمس الاثنين.

موعد مباراة الهلال والزمالك:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الزمالك على إستاد لوسيل في قطر، يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر سبتمبر المقبل، على لقب كأس سوبر لوسيل.

وكانت اللجنة المنظمة لمباراة كأس سوبر لوسيل قد طرحت مؤخرًا تذاكر المواجهة المرتقبة بين الهلال والزمالك، وتراوحت الأسعار من 40 ريالًا وحتى 200 ريال.