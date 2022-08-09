انتزعت “المتحدة” لـ سالم الرملي العامري، المركز الأول في الشوط الصباحي الأول ( حيل – عام ) و أفضل توقيت بـ ( 7:53.691 ) دقائق، على مستوى الأشواط الـ 10 التي خصصت لسباقات الفترة الصباحية لمسافة 5 كم، حيث واصلت الهجن الإماراتية إبداعاتها في منافسات فئة الحيل – الزمول ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022.

وجاءت نتائج المراكز الأولى في الأشواط الأخرى على النحو التالي: “مخرب” لـ فيصل راشد المري، “عوايد” لـ عبدالهادي راشد المري، “النحاوي” لـ سعود علي المحاربي، “القدية” لـ رياض ثامر السعدون، “مشتاق” لـ بيشان محمد العجمي، “مزون” لـ محمد سيف المزروعي، “الذيب” لـ راشد سلطان المنصوري، “حرير” لـ حمد غانم الكواري، “عز الجيش” لـ محمد معزي العتيبي.