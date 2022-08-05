أصدرت المديرية العامة لـ الدفاع المدني، تنبيهات بشأن التعرض لهبوب الرياح والعواصف الرملية.

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر؛ أنه للحفاظ على السلامة عند هبوب الرياح والعواصف الرملية الالتزام بخطوتين أساسيتين؛ وهما:

ـ البقاء في المنزل، وخصوصًا للمصابين بأمراض تنفسية، وعدم الخروج إلا لضرورة.

ـ الحذر من المرور بجوار أعمدة النارة، وخطوط الضغط العالي، واللوحات الإعلانية.

تحذير من السباحة في الأودية:

وفي وقت سابق؛ أعادت المديرية العامة للدفاع المدني التحذير من خطورة السباحة في مجاري السيول أو الأودية، لاسيما في ظل الحالة المطرية على بعض المناطق.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “لسلامتك أثناء هطول الأمطار، عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية”.

توقعات الطقس:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، حائل، تبوك، الجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية، يمتد تأثيرها على أجزاء من وسط المملكة.