حذر الدفاع المدني من مخاطر السيول وعبور الأودية أثناء سيلانها.

وقال المدني عبر تويتر، موجهًا تحذيره إلى المواطنين والمقيمين بالقول: لا تكن الضحية القادمة.

خريطة الأمطار اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك وتكون متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير وجازان.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.