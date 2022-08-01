توقّع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية استمرار الحالة المطرية الصيفية اليوم الاثنين.

أمطار على 7 مناطق

وقال المسند، عبر حسابه على “تويتر”: “من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والشرقية ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان ونجران، وقد تمتد ناحية جنوبي القصيم”.

توقعات الأرصاد

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان.

كما توقعت الأرصاد، استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.