انطلق مهرجان العودة إلى الرياض، الذي يعد أكبر مهرجان ترفيهي وتعليمي في المملكة، وذلك تزامنًا مع العودة للمدارس.

ويستمر المهرجان حتى يوم 9 سبتمبر المقبل، وتحتضنه منطقة بوليفارد رياض سيتي، كما يتضمن فعاليات وأنشطة وتجارب ممتعة تجمع بين المعرفة والترفيه تتناسب مع جميع الفئات العمرية ويغطي الاهتمامات المختلفة، مثل مسرحية السيرك بمسرح محمد العلي، وإطلالات الفنانة رشا رزق التي تمثل جزءًا من ذكريات الطفولة.

المواطن ترصد المهرجان:

ورصدت “المواطن” انطلاق مهرجان العودة إلى الرياض، وسط حماسة وفرحة الزوار من الكبار والصغار وسط أنشطة خاصة وتجارب عائلية تتيح للطفل وأسرته المشاهدة العائلية، إضافة إلى عروض عالمية، مثل “ديزني على الجليد”، والعرض المسرحي “جامعة المشاغبين” الذي يقام لأول مرة، مع عدد من الأحداث الترفيهية والتعليمية، ومجموعة من العروض المسرحية الملائمة للعائلة والأطفال.

موعد زيارة المهرجان:

ويفتح مهرجان العودة إلى الرياض أبوابه للزوار بشكل يومي، بدءًا من الساعة 06:00 مساء، وحتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 06:00 مساء إلى 01:00 صباحًا في نهاية الأسبوع، وتصاحب فعالياته مناطق خاصة بالمطاعم، والمقاهي، وقسم للمتاجر والتسوق والألعاب.