وجه نادي النصر رسالة إلى لاعبه السابق، المغربي نور الدين أمرابط، بعد تحفيزه للجماهير من أجل شراء تذاكر ملعب مرسول بارك الموسمية.

النصر يرد على رسالة أمرابط

وأكد أمرابط عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه يملك ذكريات رائعة في ملعب مرسول بارك، وطالبتهم بشراء التذاكر، مشددًا على أنه سيحضر المباريات عندما يكون في الرياض.

وأعاد حساب النصر الرسمي باللغة الإنجليزية تغريدة النجم المغربي، وعلق قائلًا: “أسطورة حقيقية.. لا نستطيع الانتظار لرؤيتك مرة أخرى في ملعبك المفضل.. احجز تذكرتك الآن، وشجع مع الجنرال نور الدين أمرابط”.

طرح تذاكر مرسول بارك الموسمية

وكانت إدارة ملعب “مرسول بارك” قد أعلنت عن إطلاق باقات تذاكر موسمية لجماهير النصر، وصل عددها إلى 2000 مقعد فقط، عبر 3 فئات، وهي؛ أساسية، بريميوم وبريميوم vip.

وجاءت أسعار التذاكر الموسمية لجماهير النصر من 640 ريالًا، 750 ريالًا، 899 ريالًا، 1299 ريالًا و1750 ريالًا، وتُتيح العديد من المزايا لحاملها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).