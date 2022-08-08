نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز على نظيره توريمولينوس الإسباني، مساء اليوم الاثنين، بهدفين مقابل هدف.

فوز النصر ضد توريمولينوس:

وبدأ المدرب الفرنسي رودي جارسيا المباراة بالتشكيل التالي؛ وليد عبدالله سلطان، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، علي لاجامي، غيسلان كونان، عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، بيتي مارتينيز، سامي النجعي، أندرسون تاليسكا وفينسينت أبو بكر.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المباراة الودية بشكل قوي، ونجح الكاميروني فينسينت أبو بكر في فض اشتباك التعادل السلبي بعد تمريرة مميزة من سامي النجعي.

ونجح تاليسكا في تسجيل الهدف الثاني، مستغلًّا كرة سددها بيتي مارتينيز تصدى لها حارس المرمى، لترتد ويسددها النجم البرازيلي بقوة ويهز الشباك، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم النصر بثنائية دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح توريمولينوس في تقليص الفارق من هدف عكسي، وأجرى جارسيا العديد من التغييرات لتجهيز جميع اللاعبين، لتنتهي المباراة الودية بفوز العالمي بنتيجة 2/ 1.

العالمي يختتم المعسكر بمواجهة قادش:

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مبارياته الودية، مساء يوم الخميس المقبل، بمواجهة قادش الإسباني، قبل العودة إلى الرياض، الجمعة المقبل، استعدادًا لبدء منافسات الموسم الجديد.