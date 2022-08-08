كشف نجم فريق النصر، الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، متمنيًا في الوقت ذاته حصد بطولة في الموسم الجديد.

ماشاريبوف يكشف تفاصيل إصابته:

وأكد ماشاريبوف أنه كان يتدرب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل طبيعي خلال معسكر إسبانيا، وأُصيب بشكل غير متوقع، مشددًا خلال تصريحاته لحساب “SPORTS” أنه كان يُريد المشاركة في المباريات الودية.

ولفت النجم الأوزبكي إلى أنه ما زال في مرحلة الشفاء، ويسعى للاستعداد بشكل جيد، حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع النصر في بداية الموسم الجديد، في ظل المنافسة القوية والمثيرة.

جارسيا مدرب قوي وحلم التتويج ببطولة:

وتحدث ماشاريبوف عن المدرب الفرنسي الجديد، قائلًا: “رودي جارسيا مدرب قوي، يحسب له أن يعامل جميع اللاعبين على قدم المساواة، آمل أن نتمكن هذا العام بتحقيق البطولة التي ينتظرها المشجعون”.

وبشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، علق النجم قائلًا: “أينما لعبت، أصبحت دائمًا بطلًا أو فزت بالألقاب، لذلك لا داعي للذهاب إلى أي مكان دون الفوز ببطولة مع النصر”.