تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر للتعاقد مع النجم الصربي آدم لياليتش، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

النصر يفاوض آدم ليايتش

وأكدت صحيفة “توتو ميركاتو” الإيطالية، أن آدم ليايتش يُعد أحد أهداف النصر في الموسم الجديد، بناء على طلب المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، كما أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد آدم ليايتش صاحب الـ30 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي في يوليو الماضي، ولم يتوصلا إلى اتفاق لتجديد العقد، ولم يوقع لأي ناد حتى الآن، ما يسهل التفاوض معه.

ويملك ليايتش مسيرة مميزة، حيث بدأ مشواره مع نادي جوسنكا في 1998، ثم انضم إلى بارتيزان، وبدأ الاحتراف معه عام 2008، قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا في 2010، ثم روما عام 2013، وأُعير إلى إنتر ميلان، ثم تورينو، وبشكتاش.

النصر يستعد للموسم الجديد

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكرًا إعداديًا في إسبانيا حاليًا، ولعب خلاله عدد من المباريات الودية، أملًا في تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).