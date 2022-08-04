يبدو أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر ستواصل التصعيد ضد الهلال ولاعبه محمد كنو خلال الفترة المقبلة.

النصر يسعى لتوقيع مزيد من العقوبات

وعلق الإعلامي خالد البدر قائلًا: “بعيدًا عن القرار المتوقع حول رفض منح الهلال التدابير الوقتيه حتى يتمكّن من التسجيل خلال فترة الانتقالات الحالية”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مازالت إدارة النصر تبحث عن فرض عقوبات أكبر على اللاعب وناديه الأزرق مع تضامنهما معًا بدفع الشرط الجزائي بواقع (27) مليون ريال”.

تفاصيل أزمة محمد كنو والهلال مع العالمي

وألزمت غرفة فض المنازعات، مطلع شهر مايو الماضي، محمد كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترتين.

وقرر نادي الهلال التصعيد وتقدم باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وحاول النادي اتخاذ التدابير الوقتية لتعطيل العقوبات الصادرة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).