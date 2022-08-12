غادرت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إسبانيا بعد نهاية المعسكر الإعدادي، تحضيرًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

النصر يتجه إلى الرياض

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وعلق قائلًا: “قلبي تولّع بالرياض.. نغادر ماربيا الآن، متجهين إلى العاصمة الغالية”.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا في إسبانيا ولعب خلاله أكثر من مباراة ودية، حيث حرص المدرب الفرنسي رودي جارسيا على تجهيز اللاعبين بأفضل شكل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتطمح إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز مع انطلاقة الموسم الرياضي الجديد، أملًا في المنافسة على الألقاب.

العالمي يبدأ الموسم بمواجهة الوحدة

وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 27 أغسطس، بمواجهة الوحدة على ملعب مرسول بارك في الرياض.