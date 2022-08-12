تمكنت الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب رقم 4 من قائمة باسماء 9 مطلوبين للجهات الأمنية، وهو عبدالله بن زايد بن عبدالرحمن البكري الشهري.

فجر نفسه:

ورصدت رئاسة أمن الدولة وجود الهالك الشهري عند الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 12 / 1 / 1444هـ في حي السامر بمحافظة جدة، وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه.

إصابة مقيم و3 رجال أمن:

ونتج عن هلاك عبدالله بن زايد الشهري تعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.