تقدمت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل بعرض رسمي، من أجل التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو هذا الصيف.

الهلال قدم عرضًا لضم رونالدو

وذكرت صحيفة “ذا أتلتيك”، اليوم الأربعاء، أن العرض الوحيد الذي وصل إلى رونالدو في الميركاتو الصيفي الحالي كان من نادي الهلال، إلا أنه قوبل بالرفض فورًا، لرغبة النجم البرتغالي في اللعب في دوري أبطال أوروبا.

ولفتت الصحيفة في تقريرها، بمناسبة مرور عام على عودة كريستيانو إلى مانشستر يونايتد، إلى أن النجم البرتغالي سيرضخ للبقاء في صفوف الشياطين الحمر الذي يُنافس في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وأكدت تقارير خلال الفترة الماضية أن رونالدو يرغب في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، والانتقال لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا، ولكن تمسك مسؤولو النادي باستمراره وتوترت العلاقة بينهما.

الهلال ممنوع من التسجيل

على الجانب الآخر، أعلنت محكمة التحكيم الرياضي السعودي بالأمس عن تثبيت قرار منع الهلال من تسجيل لاعبين جدد لفترتين متتاليتين، بسبب أزمة لاعبه محمد كنو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).