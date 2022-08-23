كشف المدير الرياضي لبايرن ميونيخ الألماني، حسن صالح حميديتش عن الأسباب التي دفعت ناديه لعدم ضم نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حميديتش يكشف سبب عدم ضم كريستيانو رونالدو

وتحدث حميديتش عن عدم تعاقد بايرن ميونيخ مع كريستيانو رونالدو خلال تصريحاته لصحيفة “سبورت بيلد”، قائلًا: “الأمر صعب من الناحية الرياضية والمالية”.

وواصل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ تصريحاته قائلًا: “إذا رأيت ما نملكه في خط الهجوم، حتى بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي، ستجد 8 لاعبين في 4 مراكز هجومية مختلفة”.

ولفت حميديتش إلى نجاح البايرن في ضم لاعبين أصحاب جودة عالية وبأعمار مثالية، بالإضافة إلى وجود مواهب شابة يسعى البافاري لمنحهم فرصة الظهور مع الفريق الأول لكرة القدم.

واختتم المدير الرياضي لبايرن ميونيخ تصريحاته قائلًا: “لقد صوتنا جميعًا على ضرورة المضي في خطتنا، لهذا لم تكن صفقة كريستيانو رونالدو واردة بالنسبة لنا، نحن سعداء بما نمتلكه”.

جدل بشأن مستقبل رونالدو

ويُخيم الجدل بشأن مستقبل رونالدو صاحب الـ37 عامًا مع مانشستر يونايتد بعد موسم واحد فقط من العودة، حيث تشير تقارير لرغبته في الرحيل للمشاركة بدوري أبطال أوروبا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).