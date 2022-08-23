يطمح الهلال لمواصلة تألقه أمام الفرق الصاعدة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتحقيق الفوز ضد الخليج.

الهلال يتألق أمام الصاعدين في المباراة الافتتاحية

ويبدأ الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، يوم الخميس المقبل، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المباريات الافتتاحية التي خاضها أمام الفرق الصاعدة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث لعب 11 مباراة، وحقق الفوز فيهم جميعًا، ونجح في تسجيل 23 هدفًا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج قد نجح في التأهل لدوري المحترفين، بعد تتويجه بلقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في الموسم الماضي، ويطمح في الظهور بشكل جيد في مباراته الافتتاحية.

استعدادات الأزرق للدوري

وخاض الأزرق بقيادة الأرجنتيني رامون دياز معسكرًا خارجيًّا في برمنغهام، ولعب وديتين ضد ألميريا ونوتنجهام فورست، قبل أن يعود إلى الرياض ويلاقي الشعلة والباطن، ويمكن الاطلاع على الرابط التالي (اضغط هنا).