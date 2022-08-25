يسعى الهلال حامل اللقب لتحقيق انطلاقة قوية في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج.

الخليج ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الخليج ضد الهلال، اليوم الخميس عند الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في تحقيق نتيجة إيجابية، فيما يطمح الأزرق في مواصلة تألقه أمام الفرق الصاعدة بالمباراة الافتتاحية، ويمكن الاطلاع على نتائجه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تفوق للأزرق بالمواجهات السابقة

ولعب الخليج ضد الهلال 6 مباريات ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت سيطرة كاسحة للأزرق، حيث نجح في الفوز بجميع المباريات، وسجل 24 هدفًا، واهتزت شباكه مرة واحدة فقط.

وعلى صعيد المباريات التي جمعت بينهما في الدمام، تواجه الفريقان 3 مرات، ونجح الزعيم في تسجيل 10 أهدف، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في تسجيل هدفه الوحيد وسط جماهيره.

وتقابل الخليج ضد الهلال 12 مرة في الدوري بجميع مسمياته، تمكن الزعيم من تحقي الفوز في 11 مباراة، فيما خيم التعادل السلبي على نتيجة لقاء واحد في موسم 2006/ 2007 على ملعب الخليج بالمنطقة الشرقية.