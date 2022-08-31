تحمل مباراة الهلال والفيحاء ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي تحديًا خاصًا لمدرب الأزرق، الأرجنتيني رامون دياز.

مباراة الهلال والفيحاء

وتُقام مباراة الهلال والفيحاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

ويطمح الهلال لمواصلة انطلاقته القوية في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، فيما يأمل الفيحاء تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام ضمك.

دياز يسعى لتحقيق الفوز الأول

وتُعد مباراة الهلال والفيحاء بمثابة التحدي للمدرب دياز، حيث إنه الفريق الوحيد الذي فشل في تحقيق الفوز عليه منذ عودته لقيادة الأزرق في شهر فبراير، ويسعى لفك العقدة التي لازمته الموسم الماضي.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل لافت مع دياز في ولايته الثانية التي بدأت فبراير الماضي، حيث قاده في 22 مباراة بالبطولات المحلية، ولم يخسر سوى مواجهتين فقط أمام الفيحاء.

ولعب الهلال والفيحاء في الجولة الـ19 من دوري المحترفين الموسم الماضي، وخسرت كتيبة دياز بهدف دون رد سجله سامي الخيبري، وفاز الفريق البرتقالي على الأزرق في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح.