انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد ألميريا الودية، في إطار استعدادات الفريقين، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

تألق الهلال ضد ألميريا:

وبدأت مباراة الهلال ضد ألميريا التي أُقيمت على ملعب بيرنلي الإنجليزي بشكل سريع، وضغط كبير من الزعيم قبل أن ينجح لوسيانو فيتتو في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقتين فقط.

وضغط الفريقان بقوة بعد الهدف، أملًا في هز الشباك مجددًا، وسط أفضلية للاعبي الأزرق، قبل أن ينجح سالم الدوسري في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 40، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الأزرق بهدفين دون رد.

ألميريا يُقلص الفارق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريقان محاولاتهما لتسجيل هدف جديد، وضغط ألميريا، وكاد أن يقلص الفارق عند الدقيقة 61، إلا أن حارس المرمى محمد العويس تألق بشكل لافت وأنقذ مرماه من هدف مؤكد.

ونجح الفريق الإسباني في تقليص الفارق عند الدقيقة 84 من ركلة جزاء، واستمرت المحاولات لهز الشباك مرة أخرى، ولكن دون جدوى، لتنتهي ودية الهلال ضد ألميريا بفوز الأزرق بنتيجة 2/ 1.