يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لخوض آخر مبارياته الودية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يواجه الباطن وديًا

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الباطن على ملعبه في الرياض، اليوم الجمعة عند الساعة 8:15 مساء بتوقيت السعودية، في مباراة ودية مغلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز بالتشكيلة الأساسية ضد الباطن اليوم، وتطبيق التكتيك الذي سينتهجه في مبارياته الرسمية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها الودية الأخيرة للأزرق.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا خارجيًا في برمنغهام، ولعب وديتين ضد ألميريا ونوتنجهام فورست، قبل أن يعود إلى الرياض ويلاقي الشعلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل على الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم يبدأ الدوري بمواجهة الخليج

ويبدأ الزعيم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، يوم 25 أغسطس، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.